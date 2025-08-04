Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о подготовке специалистов по электронике в колледжах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о подготовке специалистов для электронной промышленности в столичных колледжах.

Источник: РИА "Новости"

«Расскажу о том, как готовим специалистов для электронной промышленности — одной из наиболее перспективных и востребованных отраслей современного рынка труда. Здесь ждут наладчиков и монтажников аппаратуры, диагностов, многих других специалистов, и московские колледжи готовят именно таких. В новом учебном году свыше 2,6 тыс. студентов будут получать профессии, связанные с электроникой, в столичных колледжах», — написал Собянин.

Он уточнил, что больше 70% времени учебного времени они посвящают практике — в мастерских, лабораториях и на предприятиях-партнерах. Благодаря этому две трети студентов начинают работать уже во время учебы, а 95% выпускников трудоустраиваются по специальности.

По словам мэра, в числе партнеров московских колледжей, представляющих возможности для практики, — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина. Это единственное в России предприятие, которое разрабатывает системы управления для ракетно-космической техники. Ежегодно студенты колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», колледжа связи № 54 имени Вострухина, Московского индустриального колледжа, образовательного комплекса «Юго-Запад», Политехнического колледжа имени Овчинникова проходят здесь производственную практику на реальном оборудовании.

Также у студентов Московского государственного образовательного комплекса, Политехнического колледжа имени Овчинникова и Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза Павлова есть возможность учиться по совместной программе департамента образования и науки Москвы и ГК «Ростех».

«Новинка этого года — специальность “оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов”. Это одно из самых востребованных направлений в сфере электронной техники, обучать ему будут в колледже связи № 54 имени Вострухина», — отметил мэр.

Кроме того, выбравшие эту специальность студенты получат и дополнительную квалификацию «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». По словам Собянина, партнером колледжа в этой сфере стала компания «СМТ-технологии», так что практика у студентов будет проходить также на реальном производстве.

«Комплексная модернизация системы среднего профессионального образования в Москве демонстрирует высокую эффективность. Тесное взаимодействие учебных заведений с работодателями, акцент на практическую подготовку и современный подход к обучению позволяют выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную среду. Диплом московского колледжа гарантирует успешное трудоустройство и хорошие перспективы профессионального роста», — заключил мэр.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше