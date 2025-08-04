Собянин рассказал о подготовке специалистов по электронике в колледжах Москвы

«Расскажу о том, как готовим специалистов для электронной промышленности — одной из наиболее перспективных и востребованных отраслей современного рынка труда. Здесь ждут наладчиков и монтажников аппаратуры, диагностов, многих других специалистов, и московские колледжи готовят именно таких. В новом учебном году свыше 2,6 тыс. студентов будут получать профессии, связанные с электроникой, в столичных колледжах», — написал Собянин.