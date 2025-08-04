Собянин рассказал о подготовке специалистов по электронике в колледжах Москвы

«Расскажу о том, как готовим специалистов для электронной промышленности — одной из наиболее перспективных и востребованных отраслей современного рынка труда. Здесь ждут наладчиков и монтажников аппаратуры, диагностов, многих других специалистов, и московские колледжи готовят именно таких. В новом учебном году свыше 2,6 тыс. студентов будут получать профессии, связанные с электроникой, в столичных колледжах», — написал Собянин.
Он уточнил, что больше 70% времени учебного времени они посвящают практике — в мастерских, лабораториях и на предприятиях-партнерах. Благодаря этому две трети студентов начинают работать уже во время учебы, а 95% выпускников трудоустраиваются по специальности.
По словам мэра, в числе партнеров московских колледжей, представляющих возможности для практики, — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина. Это единственное в России предприятие, которое разрабатывает системы управления для ракетно-космической техники. Ежегодно студенты колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», колледжа связи № 54 имени Вострухина, Московского индустриального колледжа, образовательного комплекса «Юго-Запад», Политехнического колледжа имени Овчинникова проходят здесь производственную практику на реальном оборудовании.
Также у студентов Московского государственного образовательного комплекса, Политехнического колледжа имени Овчинникова и Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза Павлова есть возможность учиться по совместной программе департамента образования и науки Москвы и ГК «Ростех».
«Новинка этого года — специальность “оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов”. Это одно из самых востребованных направлений в сфере электронной техники, обучать ему будут в колледже связи № 54 имени Вострухина», — отметил мэр.
Кроме того, выбравшие эту специальность студенты получат и дополнительную квалификацию «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». По словам Собянина, партнером колледжа в этой сфере стала компания «СМТ-технологии», так что практика у студентов будет проходить также на реальном производстве.
«Комплексная модернизация системы среднего профессионального образования в Москве демонстрирует высокую эффективность. Тесное взаимодействие учебных заведений с работодателями, акцент на практическую подготовку и современный подход к обучению позволяют выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную среду. Диплом московского колледжа гарантирует успешное трудоустройство и хорошие перспективы профессионального роста», — заключил мэр.