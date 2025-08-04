Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* по иноагентскому делу

Напомним, в прошлом месяце суд заочно арестовал Лазареву*, которую обвиняют по части 2 статьи 330 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах), однако позднее это постановление было отменено. Кроме того, известно, что телеведущая заочно приговорена к 6,5 года лишения свободы за пропаганду терроризма. По данному делу Лазареву* заочно арестовали, а также объявили в международный розыск. Сама она свою вину не признаёт.