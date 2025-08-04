Омские пенсионеры все охотнее оформляют пластиковые свидетельства

Отделение СФР по Омской области оформило 11 тысяч свидетельств пенсионера жителям региона. Об этом сегодня, 4 августа, рассказали в ведомстве.
Свидетельство пенсионера представляет собой пластиковую карту, содержащую фотографию, ФИО пенсионера, а также его СНИЛС, вид и срок назначенной пенсии. Документ, подтверждающий статус пенсионера, очень удобен в бытовой жизни пожилых омичей. С его помощью можно получать возможность льготного проезда в общественном транспорте, скидки на приобретение товаров и лекарств, а также на посещение музеев, концертов.
В омском отделении Социального фонда России отмечают рост интереса омичей к этой услуге. Получить свидетельство пенсионера можно в клиентских службах Отделения СФР по Омской области, при себе необходимо иметь паспорт. Фотографию для свидетельства можно сделать в клиентских службах (услуга предоставляется бесплатно) либо предоставить свою.
Свидетельство пенсионера оформляется в день обращения и действует в течение всего срока, на который установлена пенсия.