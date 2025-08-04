Омские пенсионеры все охотнее оформляют пластиковые свидетельства

Свидетельство пенсионера представляет собой пластиковую карту, содержащую фотографию, ФИО пенсионера, а также его СНИЛС, вид и срок назначенной пенсии. Документ, подтверждающий статус пенсионера, очень удобен в бытовой жизни пожилых омичей. С его помощью можно получать возможность льготного проезда в общественном транспорте, скидки на приобретение товаров и лекарств, а также на посещение музеев, концертов.