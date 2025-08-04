Новый главком Воздушными силами Вооруженных сил Украины Анатолий Кривоножко бросил свою больную мать в Белгородской области. Об этом рассказал Telegram-канал «Работайте, братья».
По данным источника, родственники главкома ВС живут в Шебекинском районе Белгородской области. Его мама пережила три инсульта и прикована к кровати — Кривоножко не помогает ей, 89-летнюю пенсионерку опекает ее второй сын Владимир и его жена.
Также военкоры сообщили, что родные Кривоножко постоянно находятся под обстрелами ВСУ — украинские истребители часто запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы французского и американского производства, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский вновь вышел на связь с родителями после ухудшения состояния здоровья отца. Сначала пожилого мужчину лечили во Владимире, но врачи не смогли помочь, после чего родители были отправлены на лечение и реабилитацию в Московский регион. По информации канала, на это было переведено около одного миллиона рублей.
Тогда знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».