Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу музыки имени Шерали Джураева откроют в Узбекистане

В Узбекистане создадут Высшую школу музыки и искусства имени Шерали Джураева, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Источник: Биограф.ру

Учебное заведение начнет принимать учащихся с нынешнего учебного года. В школу могут поступить ученики девятых классов на основе творческого экзамена.

Срок обучения в школе составит три года. Ее выпускникам будут выдавать диплом об окончании среднего специального учебного заведения. Талантливые ученики могут рассчитывать на обучение в вузе со второго курса по соответствующим специальностям.

При учебном заведении также откроют лабораторию по изучению творчества и работ Шерали Джураева.

Шерали Джураев — советский и узбекский певец. Свою карьеру он начал солистом в ансамбле «Шодлик». Всего Джураев написал свыше 1 тыс. песен. Наиболее знаменитые его работы: «Узбегим» и «Эгаси бор юрт».

Певец скончался в 2023 году в возрасте 76 лет. Соболезнования семья погибшего тогда выразил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.