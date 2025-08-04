Школу музыки имени Шерали Джураева откроют в Узбекистане

Учебное заведение начнет принимать учащихся с нынешнего учебного года. В школу могут поступить ученики девятых классов на основе творческого экзамена.
Срок обучения в школе составит три года. Ее выпускникам будут выдавать диплом об окончании среднего специального учебного заведения. Талантливые ученики могут рассчитывать на обучение в вузе со второго курса по соответствующим специальностям.
При учебном заведении также откроют лабораторию по изучению творчества и работ Шерали Джураева.
Шерали Джураев — советский и узбекский певец. Свою карьеру он начал солистом в ансамбле «Шодлик». Всего Джураев написал свыше 1 тыс. песен. Наиболее знаменитые его работы: «Узбегим» и «Эгаси бор юрт».
Певец скончался в 2023 году в возрасте 76 лет. Соболезнования семья погибшего тогда выразил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.