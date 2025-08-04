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Скончался выдающийся неонатолог Приморья Андрей Выхрестюк

Врач, спасший тысячи младенцев, ушел из жизни после тяжелой болезни.

Источник: Комсомольская правда

4 августа на 65-м году жизни скончался Андрей Владимирович Выхрестюк — главный внештатный неонатолог Минздрава Приморского края, заведующий Краевым неонатальным центром на базе Детской клинической больницы № 1.

Андрей Выхрестюк посвятил свою жизнь спасению новорожденных, в том числе детей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми пороками развития. Благодаря его работе тысячи приморских семей смогли стать родителями.

Он стоял у истоков создания неонатальной службы в регионе, а с 2016 года возглавлял первое в Приморье отделение реанимации для новорожденных, что позволило значительно снизить младенческую смертность. Врач был известен не только как блестящий специалист, но и как наставник, проводивший обучающие семинары для медиков всего края.

Коллеги вспоминают его как человека с огромным сердцем, всегда готового прийти на помощь. Его уход — невосполнимая потеря для медицинского сообщества Дальнего Востока и всей России.

Коллектив Краевой детской больницы № 1 выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кому он подарил жизнь.