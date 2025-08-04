Скончался выдающийся неонатолог Приморья Андрей Выхрестюк

Он стоял у истоков создания неонатальной службы в регионе, а с 2016 года возглавлял первое в Приморье отделение реанимации для новорожденных, что позволило значительно снизить младенческую смертность. Врач был известен не только как блестящий специалист, но и как наставник, проводивший обучающие семинары для медиков всего края.