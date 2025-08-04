Ремонт Невского проспекта: начинаются дорожные работы на Дворцовом проезде

Прежде «Ъ-СПб» писал, что основные работы по ремонту Невского проспекта в Петербурге продлятся с 13 по 27 августа. Будет применен график, предусматривающий разбивку всего процесса на этапы с последовательным прекращением движения по магистрали. Параллельно с ремонтом дорожного полотна на Невском проспекте будет идти обновление инженерных коммуникаций.