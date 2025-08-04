Краснокамский маньяк признался в двух новых убийствах, его жертвами оказались мальчики

Ещё в 2010 году Белорусцева приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство, когда он жестоко расправился с тремя собутыльниками, используя блин от гантели. Позже он признался в ещё 12 убийствах, совершённых в период с 1999 по 2009 годы в Краснокамске Пермского края. Именно эта серия кровавых преступлений принесла ему мрачную славу краснокамского маньяка. Теперь же, с учётом новых признаний, список его жертв стал ещё длиннее.