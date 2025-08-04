Российское подразделение применяет язык народа коми для шифровки связи

Подразделение Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» ВС РФ использовало язык народа коми для шифрования радиопереговоров при эвакуации раненых в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал боец с позывным «Гиена» в беседе с РИА Новости.
«У нас было так заведено: чтобы не выдавать время выхода группы с раненым, когда с другой стороны к нам спешила другая группа, чтобы перехватить его, переговоры вели 2 бойца, которые говорили на коми языке», — сообщил он.
По словам военнослужащего, такая практика оказалась настолько эффективной, что её начали применять и в ходе других боевых задач на передовой.
«Предложил командир взвода: говорит, так вы в каждом взводе знаете этот язык, давайте на своём языке будете говорить, ну, и, естественно, переводить. Соответственно, мы на своём языке всё сказали, всё довели, и задача была выполнена», — добавил боец с позывным «Джанга».
Он отметил, что даже некоторые военные ВС РФ поначалу приняли переговоры на языке коми за речь иностранных наёмников, действующих в составе ВСУ.
«Даже если противник перехватит наши разговоры в радиоэфире, он не поймёт, о чём идёт речь, потому что этот язык очень своеобразный. Фактически это была как бы шифрованная связь», — подчеркнул «Гиена».
Язык народа коми относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи. Он имеет 2 основных диалекта — коми-зырянский и коми-пермяцкий. Грамматика языка отличается большим количеством падежей (до 16) и развитой суффиксальной системой словообразования. Современная лексика включает заимствования из русского, марийского и удмуртского языков.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ перехватили радиопереговоры наёмников ВСУ в районе Херсона.