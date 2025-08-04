В США Трампу указали на последовательную позицию Путина: сомневаться поводов нет

Президент России Владимир Путин искренен и последователен в своей позиции. И причин сомневаться в этом у главы Белого дома Дональда Трампа нет никаких. Об этом в в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Он с самого начала недвусмысленно дал понять, что прекращения огня не будет, пока они не смогут достичь мирного соглашения. И он четко обозначил, как должно выглядеть это мирное соглашение, указывая на то, что не намерен отступать от основных условий», — отметил ученый.
Потому, как считает эксперт, все заявления Дональда Трампа о якобы попытке российского лидера его запутать беспричинных и бездоказательны. Миршаймер подчеркнул, что президент России «рассказывал одну и ту же историю снова и снова» и вести в заблуждение президента США не пытался.
Ранее президент США Дональд Трамп снова заговорил о новых санкциях в отношении России. Кроме того, глава Белого дома признал, что Москва успешно может обходить санкции.
Позже Трамп сместил дату приезда в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа на 6 или 7 августа. Президент США подчеркнул, что сейчас он «сфокусирован на границе» в Израиле, поэтому даты его визита в Москву сдвинулись.