В США Трампу указали на последовательную позицию Путина: сомневаться поводов нет

«Он с самого начала недвусмысленно дал понять, что прекращения огня не будет, пока они не смогут достичь мирного соглашения. И он четко обозначил, как должно выглядеть это мирное соглашение, указывая на то, что не намерен отступать от основных условий», — отметил ученый.