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Овечкин и Малкин вошли в топ-3 по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему объему заработков за карьеру.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему объему заработков за карьеру. Согласно данным портала Sportrac, 39-летний форвард заработал 161,72 миллиона долларов.

На втором месте расположился канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» с 155,89 миллиона, а третью строчку занял российский нападающий той же команды Евгений Малкин, чьи доходы составили 146,87 миллиона долларов.

Ожидается, что к концу действующего контракта Овечкина с «Вашингтоном» в сезоне 2025/26 его общие карьерные заработки достигнут 171,22 миллиона долларов.

Напомним, что в апреле российский хоккеист установил еще один рекорд, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 895-ю шайбу, превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки. Всего на счету Овечкина 1623 очка (897 голов и 726 передач).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел в четвертьфинал престижного турнира в Торонто.