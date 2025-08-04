Овечкин и Малкин вошли в топ-3 по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

Напомним, что в апреле российский хоккеист установил еще один рекорд, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 895-ю шайбу, превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки. Всего на счету Овечкина 1623 очка (897 голов и 726 передач).