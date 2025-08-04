Овечкин и Малкин вошли в топ-3 по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему объему заработков за карьеру. Согласно данным портала Sportrac, 39-летний форвард заработал 161,72 миллиона долларов.
На втором месте расположился канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» с 155,89 миллиона, а третью строчку занял российский нападающий той же команды Евгений Малкин, чьи доходы составили 146,87 миллиона долларов.
Ожидается, что к концу действующего контракта Овечкина с «Вашингтоном» в сезоне 2025/26 его общие карьерные заработки достигнут 171,22 миллиона долларов.
Напомним, что в апреле российский хоккеист установил еще один рекорд, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 895-ю шайбу, превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки. Всего на счету Овечкина 1623 очка (897 голов и 726 передач).
Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел в четвертьфинал престижного турнира в Торонто.