Воронежский «Факел» одержал третью победу подряд

Основные события и на поле, и за его пределами развернулись во втором тайме. «Факел» усилил давление, и на 60-й минуте Юрганов замкнул навес Моцпана со штрафного удара — 1:0. И сделал он это как нельзя вовремя, ибо в середине тайма, что называется, разверзлись хляби небесные, и все последующее время матч проходил под сильнейшим ливнем, сопровождавшимся громовыми раскатами и вспышками молний. Таким же внезапным, как молния, стал навес с левого фланга саратовца Чурикова, после которого мяч едва не завернул под перекладину ворот, но Фролкин отвел угрозу. Самый же красивый эпизод случился под занавес матча, когда в течение одной атаки сначала Моцпан ударом через себя угодил в штангу, а затем продолживший эпизод Уридия головой попал в перекладину. Вратарь саратовцев Левашов смог с облегчением выдохнуть — счет остался прежним. Не изменился он и в добавленные минуты, когда тот же Левашов отправился к противоположным воротам в надежде отыграть пропущенный гол. Третья подряд победа «Факела» с минимальным преимуществом сделала его одним из лидеров турнира.