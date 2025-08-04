Воронежский «Факел» одержал третью победу подряд

3 августа в 3-м туре первенства Лиги Пари воронежских футболистов ждал нерядовой поединок. В гости пожаловал саратовский «Сокол» ؘ— команда, имя которой местные болельщики не могут спокойно слышать с 1999 года, когда она всеми правдами и неправдами пыталась превзойти «Факел» в борьбе за путевку в высший дивизион. Сейчас, правда, никто в Саратове таких целей не декларирует, но память поклонников самой популярной в мире игры практически вечна.
Первые 40 минут матча не порадовали болельщиков обилием острых ситуаций. Зато за последние пять минут первого тайма воронежцы создали четыре голевых момента, но Гонгадзе, Нетфуллин и Симонов цель поразить не смогли. Саратовцы ответили дальним ударом, с которым вратарь Фролкин справился без особого труда.
Основные события и на поле, и за его пределами развернулись во втором тайме. «Факел» усилил давление, и на 60-й минуте Юрганов замкнул навес Моцпана со штрафного удара — 1:0. И сделал он это как нельзя вовремя, ибо в середине тайма, что называется, разверзлись хляби небесные, и все последующее время матч проходил под сильнейшим ливнем, сопровождавшимся громовыми раскатами и вспышками молний. Таким же внезапным, как молния, стал навес с левого фланга саратовца Чурикова, после которого мяч едва не завернул под перекладину ворот, но Фролкин отвел угрозу. Самый же красивый эпизод случился под занавес матча, когда в течение одной атаки сначала Моцпан ударом через себя угодил в штангу, а затем продолживший эпизод Уридия головой попал в перекладину. Вратарь саратовцев Левашов смог с облегчением выдохнуть — счет остался прежним. Не изменился он и в добавленные минуты, когда тот же Левашов отправился к противоположным воротам в надежде отыграть пропущенный гол. Третья подряд победа «Факела» с минимальным преимуществом сделала его одним из лидеров турнира.
«Сегодня была тяжелейшая игра. “Сокол” нагнетал давление, их нападающие прессинговали наших защитников, вынуждая отдавать длинные передачи. Они сбили нашу игру. Хорошо, что во втором тайме нам удалось-таки сыграть и успеть забить до ливня. Задача номер один в официальных играх — результат, и пока мы его достигаем», — подвел итоги матча главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов.