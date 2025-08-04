В Ростовской области за минувшие сутки потушили 19 пожаров

За минувшие сутки воскресенья, третьего августа, в Ростовской области произошло девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Также за этот период произошло десять ландшафтных пожаров, а еще четыре ДТП, последствия которых ликвидировали спасатели.
— Всего выезжали 320 специалистов и 80 единиц техники, — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в понедельник, четвертого августа, местами в центральных и южных районах, а также в Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. А в северо-восточных, северо-западных, местами в центральных районах и Приазовье она будет четвертого класса.
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