В Ростовской области за минувшие сутки потушили 19 пожаров

В ведомстве напомнили, что в понедельник, четвертого августа, местами в центральных и южных районах, а также в Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. А в северо-восточных, северо-западных, местами в центральных районах и Приазовье она будет четвертого класса.