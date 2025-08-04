В Самаре будут искать несанкционированные свалки с помощью видеокамер

В Самарской области запустили пилотный проект для выявления несанкционированных свалок, рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Для этого будет использоваться мобильный комплекс «Дозор М3». Едва ли не каждый день на мусорные площадки региона привозят то, что к ТКО не относится — шины, строительный мусор
— Законом предусмотрено упрощение процесса в случае применения специального сертифицированного оборудования. Мы заключили соглашение, и пока такой комплекс работает в пилотном режиме, — прокомментировала пресс-служба минприроды Самарской области.
Нарушения будет фиксировать видеокамера, данные с которой поступают в министерство. После этого в МВД будут направлять запрос о собственнике транспорта, который привез не относящийся к ТКО мусор на площадку. После чего нарушителю назначат наказание и уведомят об этом на Госуслугах. Так что виновных в несанкционированной свалке будут наказывать за несколько дней. Штрафы для физлиц составят 70 тысяч рублей, а для юрлиц — 200 тысяч рублей.