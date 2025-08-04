В Самаре будут искать несанкционированные свалки с помощью видеокамер

Нарушения будет фиксировать видеокамера, данные с которой поступают в министерство. После этого в МВД будут направлять запрос о собственнике транспорта, который привез не относящийся к ТКО мусор на площадку. После чего нарушителю назначат наказание и уведомят об этом на Госуслугах. Так что виновных в несанкционированной свалке будут наказывать за несколько дней. Штрафы для физлиц составят 70 тысяч рублей, а для юрлиц — 200 тысяч рублей.