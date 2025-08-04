Глава Екатеринбурга утвердил программу Дня города — хедлайнером праздника будет певица Алсу

День города Екатеринбурга будет отмечаться 16 августа. Ключевым событием на празднике станет выступление певицы Алсу. Также проведут фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», поздравят молодоженов на Городской свадьбе, и наградят победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург — 2025».