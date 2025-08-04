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Глава Екатеринбурга утвердил программу Дня города — хедлайнером праздника будет певица Алсу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа, РИА ФедералПресс. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении ключевых мероприятий на праздновании 302-летия Екатеринбурга.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Екатеринбуржцев и гостей ожидают музыкальные концерты, театрализованные представления, выставки, спортивные состязания всероссийского уровня и многое другое», — написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

День города Екатеринбурга будет отмечаться 16 августа. Ключевым событием на празднике станет выступление певицы Алсу. Также проведут фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», поздравят молодоженов на Городской свадьбе, и наградят победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург — 2025».

Празднование закончится красочным фейерверком, который запустят в акватории Исети в 22:30.

«ФедералПресс» ранее писал, что, по сообщениям мэрии, транспорт в Екатеринбурге в День города станет бесплатным.