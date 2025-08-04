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Башкирская группа AY YOLA выступит на «Интервидении»

Музыканты стали послами международного музыкального конкурса. Они разделят почетную миссию с Димой Биланом и Клавой Кокой. Как отмечается в официальном сообществе AY YOLA в соцсетях, для башкирских исполнителей это еще одна возможность продвинуть нашу культуру.

Источник: Башинформ

«Для нас это не просто почётная роль — это естественное продолжение того, что мы делаем. Ведь наш главный принцип — соединять эпохи и культуры через музыку, а конкурс создан именно для такого диалога. В каждой нашей песне оживает эпос “Урал-Батыр” — древние строки, переосмысленные и рассказанные языком сегодняшнего дня. Поэтому стать послами “Интервидения” для нас — не просто сотрудничество, а родство душ», — написали музыканты.

«Интервидение» — музыкальный конкурс, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) еще в советское время. В 2025 году по указу президента России конкурс возрождается. Он пройдет 20 сентября в Москве. Свое участие в нем уже подтвердили около 20 государств, включая все страны БРИКС.

Россию на конкурсе представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри конкурса от нашей страны.