Башкирская группа AY YOLA выступит на «Интервидении»

«Для нас это не просто почётная роль — это естественное продолжение того, что мы делаем. Ведь наш главный принцип — соединять эпохи и культуры через музыку, а конкурс создан именно для такого диалога. В каждой нашей песне оживает эпос “Урал-Батыр” — древние строки, переосмысленные и рассказанные языком сегодняшнего дня. Поэтому стать послами “Интервидения” для нас — не просто сотрудничество, а родство душ», — написали музыканты.
«Интервидение» — музыкальный конкурс, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) еще в советское время. В 2025 году по указу президента России конкурс возрождается. Он пройдет 20 сентября в Москве. Свое участие в нем уже подтвердили около 20 государств, включая все страны БРИКС.
Россию на конкурсе представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри конкурса от нашей страны.