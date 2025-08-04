Башкирская группа AY YOLA выступит на «Интервидении»

«Для нас это не просто почётная роль — это естественное продолжение того, что мы делаем. Ведь наш главный принцип — соединять эпохи и культуры через музыку, а конкурс создан именно для такого диалога. В каждой нашей песне оживает эпос “Урал-Батыр” — древние строки, переосмысленные и рассказанные языком сегодняшнего дня. Поэтому стать послами “Интервидения” для нас — не просто сотрудничество, а родство душ», — написали музыканты.