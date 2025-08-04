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Самарский ЦСК ВВС разгромил тольяттинскую «Ладью» со счетом 7:1 3 августа

Товарищеская встреча прошла в воскресенье в Автограде (6+). Гости оказались сильнее.

Товарищеская встреча прошла в воскресенье в Автограде (6+). Гости оказались сильнее.

В составе «летчиков» были сразу 12 хоккеистов «Лады» с двусторонними контрактами. Также ворота самарцев защищал воспитанник «автозаводцев» Данила Овчарик.

ЦСК ВВС открыл счет на 4-й минуте. Забил Владимир Барабанов. Сразу после перерыва он оформил дубль. Далее Владимир Савватеев и Никита Зимин увеличили лидерство гостей до +4.

В решающем отрезке Барабанов забросил третью шайбу. А Яромир Ермаков довел преимущество самарского клуба до +6. «Ладья» ответила точным броском Егора Скутина и оставила Овчарика без «сухаря».

После гола хозяев на льду произошла потасовка. Подрались Савватеев и Даниил Пшеницын. Последний провел тот сезон в составе «летчиков». Ну, а за 2 минуты до финальной сирены Матвей Кабанов добил тольяттинцев — 7:1.

Недавно писали, что ЦСК ВВС подписал 23-летнего вратаря из Беларуси Алексея Снытко. А Первые домашние матчи «Ладьи» в новом розыгрыше МХЛ состоятся 10-го и 11 сентября (6+).

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