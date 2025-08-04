В Омской области утонул школьник

В ведомстве уточняют подробности происшествия: в вечернее время подросток совместно с 15-летней подругой находился на необорудованном для купания берегу реки Иртыш вблизи села Красноярка. Не умеющий хорошо плавать школьник пошел купаться, и на расстоянии около 10 метров от берега стал тонуть. Увидевший это рыбак попытался спасти мальчика, однако ему не удалось.