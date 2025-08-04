В Омской области утонул школьник

В Омской области утонул в Иртыше 14-летний школьник. Информация об очередном несчастном случае на воде появилась сегодня, 4 августа, в телеграм-канале «Прокуратура Омской области».
В ведомстве уточняют подробности происшествия: в вечернее время подросток совместно с 15-летней подругой находился на необорудованном для купания берегу реки Иртыш вблизи села Красноярка. Не умеющий хорошо плавать школьник пошел купаться, и на расстоянии около 10 метров от берега стал тонуть. Увидевший это рыбак попытался спасти мальчика, однако ему не удалось.
Ребенок проживал в благополучной многодетной семье. В настоящее время следственными органами по факту трагедии возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль.