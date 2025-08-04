Хабаровский край привлёк инвестиций на 2,6 трлн рублей

В Хабаровске министр экономического развития России Максим Решетников провёл совещание по ключевым проектам региона. Он отметил положительную динамику в экономике края и подтвердил готовность Минэкономразвития продолжать сотрудничество, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Встреча носила максимально прикладной характер: обсуждалось создание ещё одного индустриального парка — важного шага для развития промышленности и экономики. Губернатор заручился принципиальной поддержкой министра, а значит, в ближайшем будущем в Хабаровском крае появится новая точка роста.
Главными темами также стали деловой центр «Хабаровск-Сити», новый технопарк, горнолыжный курорт «Хехцир» и развитие острова Большой Уссурийский. Сегодня в регионе реализуются 134 крупных инвестпроекта на сумму более 2,6 триллиона рублей, которые к 2030 году обеспечат свыше 32 тысяч новых рабочих мест. Губернатор представил эти проекты и получил поддержку федерального центра с намерением увеличить их количество.
В рамках визита министр и губернатор осмотрели индустриальный парк, созданный при поддержке федерального центра. Сейчас там работают десятки резидентов из сферы обрабатывающих производств, технологий и IT. Один из крупных заводов выпускает электротехническую продукцию, поставляемую во все субъекты Дальнего Востока и в другие регионы страны.
Хабаровский край направил заявку на создание ещё одного индустриального парка — технопарка «Амур». Министр подчеркнул, что проект имеет высокие шансы пройти конкурсный отбор, итоги которого ожидаются к концу августа.
В индустриальном парке также действует крупный логистический центр, который поддерживает местных предпринимателей и способствует развитию продаж на цифровых платформах. За первое полугодие 2025 года оборот продавцов региона на маркетплейсах вырос почти вдвое. До конца года планируется открыть новый сортировочный центр, что создаст 500 новых рабочих мест и улучшит логистику по всему Дальнему Востоку.
Кроме того, министр ознакомился с многофункциональным комплексом, построенным в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект получил значительную федеральную и региональную поддержку, на площадке создано более 3 тысяч рабочих мест. Там работает водно-оздоровительный центр и открыта площадка с продукцией местных производителей, что способствует поддержке малого и среднего бизнеса.
В завершение визита состоялась встреча с предпринимателями. По словам губернатора, бизнес активно развивается в технологической сфере, маркетплейсах и туризме. «Иного пути развития, кроме наращивания инвестиционного потенциала, у края нет», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Хабаровский край уверенно остаётся точкой притяжения для высокопоставленных федеральных гостей и инвесторов. В ближайшем будущем после открытия международного терминала хабаровский аэропорт станет крупнейшим на Дальнем Востоке, забрав на себя основную часть транзитных перелётов из региона и из-за рубежа.