Хабаровский край привлёк инвестиций на 2,6 трлн рублей

В индустриальном парке также действует крупный логистический центр, который поддерживает местных предпринимателей и способствует развитию продаж на цифровых платформах. За первое полугодие 2025 года оборот продавцов региона на маркетплейсах вырос почти вдвое. До конца года планируется открыть новый сортировочный центр, что создаст 500 новых рабочих мест и улучшит логистику по всему Дальнему Востоку.