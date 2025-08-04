«Не хватает менталитета»: Артем Дзюба — о домашней игре «Акрона» со «Спартаком»

36-летний нападающий тольяттинцев подвел итоги встречи с московской командой в Самаре.
Хотя счет открыли «красно-белые». Пабло Солари отличился в добавленное к 90 минутам время. Спас волжан Артем Дзюба. Перед финальным свистком реализовал второй в той встрече 11-метровый (первый не забил Стефан Лончар).
«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были лучше “Спартака”. Жаль, опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше. Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу», — написал в своем телеграм-канале форвард «Акрона».
Ранее гендиректор тольяттинцев Константин Клюшев поделился впечатлениями от игры «красно-черных» с москвичами и обозначил задачи клуба из 63-го региона на этот сезон.
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