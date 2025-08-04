В Турции высказались о возможной встрече лидеров России и США

Нужно отметить, что Путин прибудет в Китай на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. В это же время Трамп может оказаться в Пекине. Правда, представители администрации президентов США и РФ не говорят о возможной встрече глав государств. Но и не исключают такой возможности.