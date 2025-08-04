В Турции высказались о возможной встрече лидеров России и США в Турции. В администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что сроков встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.
«Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро. Но конкретных сроков нет», — резюмировали в ведомстве.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении провести переговоры с главами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он планирует обсудить с ними возможность их встречи в Стамбуле.
Однако на данный момент нет никаких конкретных планов по организации встречи президентов в Турции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу Эрдогана.
Нужно отметить, что Путин прибудет в Китай на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. В это же время Трамп может оказаться в Пекине. Правда, представители администрации президентов США и РФ не говорят о возможной встрече глав государств. Но и не исключают такой возможности.