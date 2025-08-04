Главным хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет Алсу

В этом году масштабные концерты будут проходить не только в центре уральской столицы. На фестивале «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила, расположенного на ВИЗе, выступят Mary Gu, Мот, Леша Свик, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, а также Jakone и Kiliana.