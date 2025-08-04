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Главным хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет Алсу

На Дне города в Екатеринбурге выступит Алсу.

Источник: Комсомольская правда

Главным хедлайнером концерта, посвященного Дню города станет певица Алсу. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В этом году главные праздничные мероприятия выпадут на субботу, 16 августа.

Традиционно жителей и гостей уральской столицы ожидает насыщенная программа, включающая музыкальные концерты, театрализованные представления, выставки и спортивные состязания. Также в центре Екатеринбурга пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», Городская свадьба и финал конкурса «Мисс Екатеринбург — 2025».

Гостей города ждет парад спортсменов, показательные прыжки парашютистов, авиашоу и мотошоу от команды FMX13 и чемпиона мира по мотокроссу Алексея Колесникова.

Также горожане увидят традиционный фейерверк. Он ожидается на акватории городского пруда в 22:30.

В этом году масштабные концерты будут проходить не только в центре уральской столицы. На фестивале «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила, расположенного на ВИЗе, выступят Mary Gu, Мот, Леша Свик, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, а также Jakone и Kiliana.