Главным хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет Алсу

Главным хедлайнером концерта, посвященного Дню города станет певица Алсу. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В этом году главные праздничные мероприятия выпадут на субботу, 16 августа.
Традиционно жителей и гостей уральской столицы ожидает насыщенная программа, включающая музыкальные концерты, театрализованные представления, выставки и спортивные состязания. Также в центре Екатеринбурга пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», Городская свадьба и финал конкурса «Мисс Екатеринбург — 2025».
Гостей города ждет парад спортсменов, показательные прыжки парашютистов, авиашоу и мотошоу от команды FMX13 и чемпиона мира по мотокроссу Алексея Колесникова.
Также горожане увидят традиционный фейерверк. Он ожидается на акватории городского пруда в 22:30.
В этом году масштабные концерты будут проходить не только в центре уральской столицы. На фестивале «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила, расположенного на ВИЗе, выступят Mary Gu, Мот, Леша Свик, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, а также Jakone и Kiliana.