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МВД России разыскивает экс-министров обороны Украины

МВД России объявило в розыск четырех бывших министров обороны Украины — Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка.

МВД России объявило в розыск четырех бывших министров обороны Украины — Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства.

В карточках разыскиваемых указано, что основанием для розыска являются уголовные статьи, однако их конкретные формулировки не раскрываются.

Напомним, что Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, обвиняемого в причастности к сбитию военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что спецназ ССО ВСУ несет потери в Сумской области.