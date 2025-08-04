МВД России разыскивает экс-министров обороны Украины

МВД России объявило в розыск четырех бывших министров обороны Украины — Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства.
В карточках разыскиваемых указано, что основанием для розыска являются уголовные статьи, однако их конкретные формулировки не раскрываются.
Напомним, что Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, обвиняемого в причастности к сбитию военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что спецназ ССО ВСУ несет потери в Сумской области.