Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

Предварительная оценка силы — М2.1. Предыдущее аналогичное событие уровня M2.9 произошло вчера в этом же активном центре Солнца менее суток назад.
Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит.
На данный момент взрывы происходят только в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе. Признаков глобального роста активности нет.
По словам специалистов, несмотря на то, что центр взрывов расположен прямо напротив Земли, в настоящее время момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты.
Ранее в лаборатории сообщали, что Землю в ближайшие годы ждут внезапные вспышки на Солнце и сильные магнитные бури.