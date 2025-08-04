Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Вторая вспышка класса M зафиксирована на Солнце, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Источник: NASA

Предварительная оценка силы — М2.1. Предыдущее аналогичное событие уровня M2.9 произошло вчера в этом же активном центре Солнца менее суток назад.

Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит.

отметили ученые

На данный момент взрывы происходят только в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе. Признаков глобального роста активности нет.

По словам специалистов, несмотря на то, что центр взрывов расположен прямо напротив Земли, в настоящее время момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты.

Ранее в лаборатории сообщали, что Землю в ближайшие годы ждут внезапные вспышки на Солнце и сильные магнитные бури.