Лебедев: войска РФ нанесли удар по скоплению офицеров НАТО в Николаеве

В Николаеве был нанесен удар по иностранным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Для оказания помощи пострадавшим были вызваны иностранные медицинские специалисты.
«Под удар, вероятнее всего, попали иностранные военные европейцы. Восемь военных скорых под охраной вывезли тяжело раненых», — сообщил он.
Лебедев добавил, что ему известно о дислокации иностранных военных в ряде населенных пунктов Баштанского района Николаевской области. Солдаты разместились в заброшенных домах, а также в зданиях школ и клубов.
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