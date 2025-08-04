Главные новости 4 августа 2025 года

В министерстве иностранных дел Индии заявили, что сообщения о планах страны ответить на введение США 25% торговых пошлин являются дезинформацией. В ведомстве уточнили, что не планируют снижать тариф для американских товаров, так как «никаких привилегий без взаимного уважения быть не может».