Главные новости 4 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 августа 2025.
Трамп рассказал про визит Уиткофа в РФ и о действиях после ультиматума
Президент США Дональд Трамп заявил о поездке своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву 6 и 7 августа. Также политик сообщил журналистам, что намерен ввести антироссийские санкции в случае, если урегулировать украинский кризис не удастся к 8 августа — дате завершения десятидневного ультиматума, который он ранее установил для Кремля.
После атаки дронов в Волгоградской области загорелась ж/д станция
В ночь на 4 августа средства ПВО ликвидировали 61 украинский беспилотник над территорией восьми регионов и акваторией Черного моря. В Волгоградской области целями ударов БПЛА стали объекты транспортно-энергетической сферы. Во Фролово загорелось здание на станции Арчеда.
В Индии опровергли данные об ответе на торговые пошлины США
В министерстве иностранных дел Индии заявили, что сообщения о планах страны ответить на введение США 25% торговых пошлин являются дезинформацией. В ведомстве уточнили, что не планируют снижать тариф для американских товаров, так как «никаких привилегий без взаимного уважения быть не может».
В МИД России назвали потери энергосектора ЕС из-за разрыва с Россией
В Ленобласти при столкновении поезда и автобуса погиб человек
В Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового поезда и туристического автобуса. В результате аварии один человек погиб, 11 пострадали. После столкновения с пассажирским транспортом состав не сошел с рельсов. Сотрудники ответственных служб устанавливают обстоятельства происшествия.