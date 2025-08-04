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Главные новости 4 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 4 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 августа 2025.

Трамп рассказал про визит Уиткофа в РФ и о действиях после ультиматума

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о поездке своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву 6 и 7 августа. Также политик сообщил журналистам, что намерен ввести антироссийские санкции в случае, если урегулировать украинский кризис не удастся к 8 августа — дате завершения десятидневного ультиматума, который он ранее установил для Кремля.

После атаки дронов в Волгоградской области загорелась ж/д станция

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 4 августа средства ПВО ликвидировали 61 украинский беспилотник над территорией восьми регионов и акваторией Черного моря. В Волгоградской области целями ударов БПЛА стали объекты транспортно-энергетической сферы. Во Фролово загорелось здание на станции Арчеда.

В Индии опровергли данные об ответе на торговые пошлины США

Источник: РИА "Новости"

В министерстве иностранных дел Индии заявили, что сообщения о планах страны ответить на введение США 25% торговых пошлин являются дезинформацией. В ведомстве уточнили, что не планируют снижать тариф для американских товаров, так как «никаких привилегий без взаимного уважения быть не может».

В МИД России назвали потери энергосектора ЕС из-за разрыва с Россией

Источник: РИА "Новости"

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, что потери Европейского союза (ЕС) от прекращения сотрудничества с Россией составили €1 трлн. Отказ от использования российских энергоносителей и ведения торговли снижают конкурентоспособность экономики ЕС.

В Ленобласти при столкновении поезда и автобуса погиб человек

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового поезда и туристического автобуса. В результате аварии один человек погиб, 11 пострадали. После столкновения с пассажирским транспортом состав не сошел с рельсов. Сотрудники ответственных служб устанавливают обстоятельства происшествия.

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