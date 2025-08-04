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В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за хулиганство в самолете

Законопроект, повышающий штрафы за хулиганство на борту самолетов, внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом в понедельник, 4 августа, заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект, повышающий штрафы за хулиганство на борту самолетов, внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом в понедельник, 4 августа, заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, действующая административная ответственность за дебоширство во время перелетов является недостаточной, из-за чего количество случаев хулиганства на бортах растет.

Законопроектом предлагается увеличить штраф с одной тысячи до 10 тысяч рублей, а также ввести административный арест до 15 суток. Помимо этого, за курение в самолете предлагается установить штраф до пяти тысяч рублей.

Также предлагается увеличить штраф за невыполнение законных распоряжений командира самолета до 12 тысяч рублей.

— Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета — все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна, — заявил Нилов в беседе с ТАСС.

В отношении российского комика Дмитрия Хрусталева составили административный протокол после его пьяного дебоша в самолете рейса Калининград — Москва. О произошедшем стало известно 30 июля. Артист прилетел в регион, чтобы вести «Голосящий КиВиН». Перед вылетом он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам в зоне посадки.

До этого пассажир полностью оголился на борту летевшего из Москвы в Астрахань самолета авиакомпании «Победа». В конце января правоохранители также задержали в аэропорту Минска пьяного пассажира, который устроил дебош в летевшем из Москвы самолете.