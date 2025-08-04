В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за хулиганство в самолете

В отношении российского комика Дмитрия Хрусталева составили административный протокол после его пьяного дебоша в самолете рейса Калининград — Москва. О произошедшем стало известно 30 июля. Артист прилетел в регион, чтобы вести «Голосящий КиВиН». Перед вылетом он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам в зоне посадки.