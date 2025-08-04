Жители Ташкента смогут видеть движение бригады скорой медицинской помощи по своему вызову

Теперь после оформления вызова пользователю будет автоматически отправлено SMS-сообщение со ссылкой на карту, где отображается местоположение бригады скорой помощи и её маршрут. Это позволит гражданам заранее подготовиться к приезду врачей, а также значительно сократит количество повторных звонков в диспетчерскую службу.