Жители Ташкента смогут видеть движение бригады скорой медицинской помощи по своему вызову

Теперь после оформления вызова пользователю будет автоматически отправлено SMS-сообщение со ссылкой на карту, где отображается местоположение бригады скорой помощи и её маршрут. Это позволит гражданам заранее подготовиться к приезду врачей, а также значительно сократит количество повторных звонков в диспетчерскую службу.
В ближайшее время функциональность будет расширена: пользователи будут получать push-уведомление в приложении Yandex Go с указанием предполагаемого времени прибытия и текущего местоположения машины.
«В настоящее время решение действует для экстренных вызовов на территории Ташкента, но мы рассматриваем возможность масштабировать проект в дальнейшем», — отметил директор Республиканского центра скорой медицинской помощи Абдувоитжон Гафуров.
По данным центра, диспетчеры ежедневно обрабатывают до 40 тысяч входящих звонков по всей стране, при этом до 60% обращений являются экстренными. Новый инструмент поможет перераспределить нагрузку и повысить эффективность работы служб экстренного реагирования.