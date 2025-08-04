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Жители Ташкента смогут видеть движение бригады скорой медицинской помощи по своему вызову

Vaib.uz (Узбекистан. 4 августа). В Ташкенте запустили пилотный проект, который позволит жителям в реальном времени отслеживать движение машины скорой помощи после вызова. Запуск новой системы стал возможен благодаря сотрудничеству Республиканского центра скорой медицинской помощи и компании Yandex Uzbekistan.

Источник: Vaib.Uz

Теперь после оформления вызова пользователю будет автоматически отправлено SMS-сообщение со ссылкой на карту, где отображается местоположение бригады скорой помощи и её маршрут. Это позволит гражданам заранее подготовиться к приезду врачей, а также значительно сократит количество повторных звонков в диспетчерскую службу.

В ближайшее время функциональность будет расширена: пользователи будут получать push-уведомление в приложении Yandex Go с указанием предполагаемого времени прибытия и текущего местоположения машины.

«В настоящее время решение действует для экстренных вызовов на территории Ташкента, но мы рассматриваем возможность масштабировать проект в дальнейшем», — отметил директор Республиканского центра скорой медицинской помощи Абдувоитжон Гафуров.

По данным центра, диспетчеры ежедневно обрабатывают до 40 тысяч входящих звонков по всей стране, при этом до 60% обращений являются экстренными. Новый инструмент поможет перераспределить нагрузку и повысить эффективность работы служб экстренного реагирования.