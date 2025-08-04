В Гагаузии прошел митинг в поддержку арестованной Гуцул

Напомним, Гуцул арестовали 25 марта 2025 года. Ее задержали в аэропорту Кишинева. Позже власти Гагаузии попросили президента РФ Владимира Путина прибегнуть к решительным шагам и с помощью дипломатии надавить на властей Молдавии, чтобы те прекратили политические репрессии в регионе.