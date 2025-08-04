В Гагаузии прошел митинг в поддержку арестованной Гуцул

В Гагаузии, которая является частью Молдавии, состоялся митинг в поддержку Евгении Гуцул, выступающей за предоставление автономии региону. Об этом сообщила пресс-служба молдавского оппозиционного блока «Победа — Виктория».
В Комрате, административном центре Гагаузии, прошла акция протеста. Участники митинга — депутаты, представители местных органов власти и члены совета старейшин автономии — высказали свою позицию.
Участники протеста призывали освободить Гуцул 5 августа. Кроме того, они требовали принять к официальному рассмотрению «Белую книгу нарушений прав автономии Гагаузии».
Напомним, Гуцул арестовали 25 марта 2025 года. Ее задержали в аэропорту Кишинева. Позже власти Гагаузии попросили президента РФ Владимира Путина прибегнуть к решительным шагам и с помощью дипломатии надавить на властей Молдавии, чтобы те прекратили политические репрессии в регионе.