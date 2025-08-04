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В Гагаузии прошел митинг в поддержку арестованной Гуцул

Протестующие в Гагаузии выступили с требованием отпустить арестованного политика.

Источник: Комсомольская правда

В Гагаузии, которая является частью Молдавии, состоялся митинг в поддержку Евгении Гуцул, выступающей за предоставление автономии региону. Об этом сообщила пресс-служба молдавского оппозиционного блока «Победа — Виктория».

В Комрате, административном центре Гагаузии, прошла акция протеста. Участники митинга — депутаты, представители местных органов власти и члены совета старейшин автономии — высказали свою позицию.

Участники протеста призывали освободить Гуцул 5 августа. Кроме того, они требовали принять к официальному рассмотрению «Белую книгу нарушений прав автономии Гагаузии».

Напомним, Гуцул арестовали 25 марта 2025 года. Ее задержали в аэропорту Кишинева. Позже власти Гагаузии попросили президента РФ Владимира Путина прибегнуть к решительным шагам и с помощью дипломатии надавить на властей Молдавии, чтобы те прекратили политические репрессии в регионе.