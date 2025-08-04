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Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков не считает себя звездой РПЛ

20-летний форвард забил четыре мяча в первых трех матчах за самарцев. Ранее такие показатели были только у бразильца Анджело Маркоса в 2001 году.

20-летний форвард забил четыре мяча в первых трех матчах за самарцев. Ранее такие показатели были только у бразильца Анджело Маркоса в 2001 году.

Вадим Раков присоединился к «зелено-бело-синим» этим летом. С ними до конца сезона по договору аренды с «Локомотивом». Нападающий успел отличиться в дерби с «Акроном», а также матчах против «Пари НН» и «Ростова» (дубль).

«До звезды еще далеко. Просто обычный игрок, который выполняет свою работу. Может быть, чуть больше получается, чем у других. Если бы сказали, что в новой команде так начну, не поверил бы, но верил бы в себя, что добьюсь результата за счет работы и тренировок», — сказал Раков.

Добавил: волжане хорошо его приняли. Также поблагодарил фанатов за поддержку и баннер, связанный с раками, на игре с «Ростовом».

Отдельно в разговоре с «Матч ТВ» объяснил, как самарский клуб сможет пробиться в топ-8 РПЛ:

«За счет характера и каждодневной работы, за счет того, что на поле друг за друга работают и выжигают на каждом участке поля. Только так сможем пробраться как можно выше».

Недавно Вадим Раков рассказал, почему решил уйти в аренду именно в «Крылья».

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