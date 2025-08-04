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Затяжные магнитные бури атакуют самарцев с вечером 6 августа, и так — всю неделю

Первая неделя августа даёт самарцам шанс плавно войти в сезон геомагнитных качелей — как будто погода решила устроить драматическое шоу с предварительным превью.

Первая неделя августа даёт самарцам шанс плавно войти в сезон геомагнитных качелей — как будто погода решила устроить драматическое шоу с предварительным превью.

Уже вечером 6 августа, в среду, начинается разогрев: магнитное поле Земли активизируется до 4 баллов и останется таким несколько дней подряд.

А к воскресенью, 10 августа, размахнётся на полную — до 5 баллов!

Это уже не просто вибрации, а настоящий шторм в космосе, который может отразиться на самочувствии особенно чувствительных людей.

Голова может закружиться без причины, настроение — прыгать с эмоций на апатию, а давление — напоминать о себе в самый неподходящий момент.

Поэтому лучше не испытывать судьбу: пусть кофе будет слабее, сон — длиннее, а планы — проще.

Отдыхайте, не нервничайте, избегайте стрессов и помните: если вдруг стало плохо, это вовсе не депрессия, а просто Вселенная напоминает, кто тут главный.

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