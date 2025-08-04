Цены на колбасу в Ростовской области выросли до 750 рублей

Так, за последнюю неделю июля цена на копченую колбасу выросла до 750 рублей за килограмм. Причем самые высокие цены были зафиксированы в Волгодонске. А в Шахтах она стоит немного дешевле — 722 рубля. В Миллерово цены на колбасу составляют 698 рублей. В донской столице копченая колбаса стоит 695 рублей.