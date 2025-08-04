Цены на колбасу в Ростовской области выросли до 750 рублей

В Ростовской области поднялись цены на колбасу. Расценки на этот мясной продукт опубликовал Ростовстат.
Так, за последнюю неделю июля цена на копченую колбасу выросла до 750 рублей за килограмм. Причем самые высокие цены были зафиксированы в Волгодонске. А в Шахтах она стоит немного дешевле — 722 рубля. В Миллерово цены на колбасу составляют 698 рублей. В донской столице копченая колбаса стоит 695 рублей.
А за вареную колбасу на Дону сейчас просят 565 рублей за килограмм.
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