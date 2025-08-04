В Самаре обсудят феномен Марселя Дюшана — художника, изменившего искусство

7 августа в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» в Самаре пройдёт лекция «Марсель Дюшан: человек, перевернувший искусство вверх тормашками» (18+).
О творческом пути одного из самых радикальных художников XX века расскажет арт-критик и куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин.
Творчество Дюшана опередили время: перформанс, инсталляция и кураторство появились в его практике задолго до признания этих форм. Лекция затронет неожиданные связи в его биографии — от фотографии до религии.
Место проведения: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155. Вход — свободный.
А 6 августа в «ЗИМ Галерее» откроется выставка Миши Качикаракиса «Все, что мне удалось забыть» (18+).
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