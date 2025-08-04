Арсеньево и Сукпай свяжут с Хабаровском авиарейсами

Проблему транспортной доступности отдалённых посёлков Арсеньево Нанайского района и Сукпай района имени Лазо помогут решить авиаперевозки. С завтрашнего дня между населёнными пунктами и Хабаровском начнут курсировать вертолёты Ми-8, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рейсы будет осуществлять компания «Дальнереченск Авиа» с использованием вертолетов Ми-8 вместимостью 22 человека. Расписание полётов составлено с учётом мнения жителей населённых пунктов.
Вылеты в Сукпай запланированы на 5 августа в 10:00 и на 6 августа в 14:00. В Арсеньево первый рейс выполнят 7 августа, вылет из Хабаровска запланирован на 10:00.
Пассажиры могут зарегистрироваться на рейсы по телефону +7−914−210−06−97. За сутки до отправления сотрудники авиакомпании свяжутся для подтверждения брони.