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Арсеньево и Сукпай свяжут с Хабаровском авиарейсами

Компания «Дальневосточная авиа» откроет новые воздушные линии с 5 августа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Проблему транспортной доступности отдалённых посёлков Арсеньево Нанайского района и Сукпай района имени Лазо помогут решить авиаперевозки. С завтрашнего дня между населёнными пунктами и Хабаровском начнут курсировать вертолёты Ми-8, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рейсы будет осуществлять компания «Дальнереченск Авиа» с использованием вертолетов Ми-8 вместимостью 22 человека. Расписание полётов составлено с учётом мнения жителей населённых пунктов.

Вылеты в Сукпай запланированы на 5 августа в 10:00 и на 6 августа в 14:00. В Арсеньево первый рейс выполнят 7 августа, вылет из Хабаровска запланирован на 10:00.

Пассажиры могут зарегистрироваться на рейсы по телефону +7−914−210−06−97. За сутки до отправления сотрудники авиакомпании свяжутся для подтверждения брони.