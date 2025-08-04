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На Солнце произошла вторая за сутки вспышка класса М

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили об отсутствии признаков влияния событий на магнитное поле Земли, а также на радиационные условия работы космических аппаратов.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новая вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце в понедельник, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На Солнце в активной области 4168 в 07:57 мск произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл — M2.1)», — говорится в сообщении.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили ТАСС о вспышке М2.9, произошедшей в той же группе пятен в воскресенье.

«Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов», — уточнили ученые лаборатории.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.