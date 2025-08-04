В Красноярске временно демонтировали памятник детям войн

В связи с проведением работ в рамках проекта «Музейный квартал» на улице Парижской Коммуны, в Красноярске был временно перенесен памятник детям войны.
Скульптура будет находиться на площади перед музеем «Мемориал Победы» в течение ближайших трех лет.
В мэрии города сообщили, что памятник был демонтирован и сейчас находится под управлением службы зеленого строительства. В ближайшее время планируется его перевозка на новую площадку, где для него будет подготовлен постамент. О сроках окончательного переезда скульптуры на новое место будет сообщено позже.
Пообещали, что после завершения работ по реализации проекта «Музейный квартал» памятник вернется на свое прежнее место.
Напомним, что памятник детям, ставшим жертвами Ленинградской блокады во время Великой Отечественной войны, выполнен из бронзы и был отлит в Екатеринбурге.
Ранее рассказывали, что в Красноярске будет установлен памятник врачу Иосифу Берзону.