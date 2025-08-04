В Красноярске временно демонтировали памятник детям войн

В мэрии города сообщили, что памятник был демонтирован и сейчас находится под управлением службы зеленого строительства. В ближайшее время планируется его перевозка на новую площадку, где для него будет подготовлен постамент. О сроках окончательного переезда скульптуры на новое место будет сообщено позже.