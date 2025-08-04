Асфальт провалился под белорусским троллейбусом МАЗ во время ливня в Казани

Белорусский троллейбус МАЗ застрял в провале на дороге в Казани во время сильного ливня, сообщили в телеграм-канале «ГАИ Казани».
Инцидент произошел в столице Татарстана с белорусским троллейбусом. В Казани прошел сильный ливень, во время которого на проезжей части образовался провал. Асфальт провалился на одной из городских улиц и прямо под белорусским троллейбусом МАЗ.
Из-за подмытия грунта на асфальте возникла огромная яма шириной в две полосы. Дорожное полотно провалилось в тот момент, когда проезжал городской транспорт. К счастью, белорусский троллейбус оказался чуть больше огромной ямы, он лег передним и задним свесами кузова на край асфальта, колеса при этом оказались над пропастью. И так троллейбус в горизонтальном положении завис над провалом.
В СМИ сообщили, что в этом инциденте никто не пострадал.
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