Асфальт провалился под белорусским троллейбусом МАЗ во время ливня в Казани

Из-за подмытия грунта на асфальте возникла огромная яма шириной в две полосы. Дорожное полотно провалилось в тот момент, когда проезжал городской транспорт. К счастью, белорусский троллейбус оказался чуть больше огромной ямы, он лег передним и задним свесами кузова на край асфальта, колеса при этом оказались над пропастью. И так троллейбус в горизонтальном положении завис над провалом.