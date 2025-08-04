Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Асфальт провалился под белорусским троллейбусом МАЗ во время ливня в Казани

Белорусский троллейбус МАЗ застрял в провале на дороге во время ливня в Казани.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский троллейбус МАЗ застрял в провале на дороге в Казани во время сильного ливня, сообщили в телеграм-канале «ГАИ Казани».

Инцидент произошел в столице Татарстана с белорусским троллейбусом. В Казани прошел сильный ливень, во время которого на проезжей части образовался провал. Асфальт провалился на одной из городских улиц и прямо под белорусским троллейбусом МАЗ.

Из-за подмытия грунта на асфальте возникла огромная яма шириной в две полосы. Дорожное полотно провалилось в тот момент, когда проезжал городской транспорт. К счастью, белорусский троллейбус оказался чуть больше огромной ямы, он лег передним и задним свесами кузова на край асфальта, колеса при этом оказались над пропастью. И так троллейбус в горизонтальном положении завис над провалом.

В СМИ сообщили, что в этом инциденте никто не пострадал.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, сколько Беларуси нужно поставить автобусов и троллейбусов в Россию: «Нужно только засучить рукава и работать».

И мы писали, что, уходя от наезда на лося, водитель совершил ДТП на встречной полосе под Докшицами.

Еще литовец пытался ввезти в Беларусь мебель, ткани и плитку, занизив цену в 28 раз.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше