Россиянам дали три главных совета, как не стать жертвой мошенников

Одна из самых распространенных ошибок — передача личных данных мошенникам. По данным Центробанка РФ, в 2024 году было зафиксировано более 171 тысячи номеров, используемых мошенниками для хищения средств граждан. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков и госструктур, а также сообщают о якобы выигрышах и просят помощь от имени родственников.