Россиянам дали три главных совета, как не стать жертвой мошенников

Пользователи Сети часто совершают ошибки, которые делают их уязвимыми. Эксперты по кибербезопасности из ГК «Солар» рассказали aif.ru, какие ошибки встречаются чаще всего и как их избежать.
Одна из самых распространенных ошибок — передача личных данных мошенникам. По данным Центробанка РФ, в 2024 году было зафиксировано более 171 тысячи номеров, используемых мошенниками для хищения средств граждан. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков и госструктур, а также сообщают о якобы выигрышах и просят помощь от имени родственников.
«Не сообщайте личные данные (пароли, номера карт) по телефону. Не перезванивайте на подозрительные номера. Проверяйте информацию через официальные каналы банков или организаций», — напомнили в пресс-службе компании.
Вторая частая ошибка — переход по фишинговым ссылкам. Например, пользователь получил письмо якобы от банка с просьбой обновить данные карты, после чего с его счета списали деньги.
«По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, число фишинговых сайтов в 2024 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом», — отметили в «Соларе».
Эксперты посоветовали использовать встроенные фильтры браузеров и антивирусные программы, не переходить по ссылкам из неизвестных источников и тщательно проверять адрес сайта.
В третьих, пользователи публикуют много личных данных, не подозревая об этом. Например, молодая мама опубликовала фото ребенка с номером школы в соцсети. Через несколько дней мошенники попытались вымогать деньги, угрожая ребенку. Или владелец интернет-магазина передал пароль от почты подрядчику, который украл базу клиентов и начал рассылать спам.
«Не публикуйте личную информацию в открытых источниках (соцсети, форумы). Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Проверяйте, кому вы передаете свои данные», — подчеркнули в пресс-службе ГК «Солар».
Ранее сообщалось, что мошенники в РФ начали рассылать фальшивые штрафы от ГИБДД.