Недооценённая угроза: чем опасен «пластиковый кризис», который переживает мир

Производство пластика с 1950 года увеличилось более чем в 200 раз, нанося ущерб здоровью людей и экосистемам на всех этапах — от добычи сырья до утилизации. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в журнале The Lancet.
Эксперты называют пластик «серьёзной, нарастающей и недооценённой угрозой» для человечества и планеты. Этот «пластиковый кризис» ежегодно приводит к болезням, смертям и экономическим потерям на сумму не менее 1,5 трлн долларов.
«Мы хорошо осведомлены о масштабах и тяжести последствий пластикового загрязнения для здоровья», — подчеркнул профессор Филип Ландриган, педиатр и эпидемиолог из Бостонского колледжа, ведущий автор доклада. — «Особенно уязвимы младенцы и дети. Это влечёт огромные экономические издержки. Мы обязаны принять меры».
Уточняется, что пластик представляет опасность на каждом этапе жизненного цикла: от добычи ископаемого топлива до производства, использования и утилизации. Он загрязняет воздух, насыщает организм токсичными веществами и микропластиком, а скопления отходов становятся рассадниками для комаров, переносящих болезни. Аэрофотоснимки рек, утопающих в пластиковом мусоре, наглядно демонстрируют масштаб катастрофы.
Ранее KP.RU публиковал мнение ученых, которые выясняют, куда заведет человечество «пластмассовая эра». Отмечается, что микропластик может вносить вклад в нарушения работы мозга.