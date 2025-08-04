Ефимов: Около 60 деловых центров построят в Москве к 2030 году

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, которого также цитирует пресс-служба, девелоперы реализуют проекты разного масштаба. «Так, на ул. 3-я Хорошевская строится деловой центр площадью около 135 тыс. кв. м. Он будет состоять из двух 34-этажных башен, объединенных стилобатом, и двухэтажного корпуса. На ул. Молдавская в Кунцево возводится офисный комплекс площадью более 36 тыс. кв. м, состоящий из двух корпусов в семь и девять этажей. На ул. Алексея Свиридова также появится бизнес-центр, состоящий из двух зданий. Их совокупная площадь составит свыше 21 тыс. кв. м», — добавил он.