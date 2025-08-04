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Ефимов: Около 60 деловых центров построят в Москве к 2030 году

Девелоперы ведут строительство 58 бизнес-центров в 10 административных округах столицы, завершить реализацию этих проектов планируется к 2030 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Источник: Freepik

«К 2030 году в Москве планируют построить 58 новых объектов деловой инфраструктуры общей площадью около 3,3 млн кв. м. Бизнес-центры появятся в 33 районах 10 административных округов Москвы. Больше всего деловых объектов — 13 — строится на западе столицы. 12 офисных центров возводят в Северном административном округе, еще 10 — в Центральном. Благодаря реализации этих проектов в столице появятся дополнительные рабочие места», — приводятся в сообщении слова Ефимова.

Уточняется, что бизнес-центры дополнят деловую инфраструктуру районов Хорошево-Мневники, Якиманка, Лефортово, Замоскворечье, Марьина Роща, Ясенево, Коммунарка, Кунцево и других.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, которого также цитирует пресс-служба, девелоперы реализуют проекты разного масштаба. «Так, на ул. 3-я Хорошевская строится деловой центр площадью около 135 тыс. кв. м. Он будет состоять из двух 34-этажных башен, объединенных стилобатом, и двухэтажного корпуса. На ул. Молдавская в Кунцево возводится офисный комплекс площадью более 36 тыс. кв. м, состоящий из двух корпусов в семь и девять этажей. На ул. Алексея Свиридова также появится бизнес-центр, состоящий из двух зданий. Их совокупная площадь составит свыше 21 тыс. кв. м», — добавил он.

Отмечается, что в строящихся объектах помимо помещений под офисы предусмотрены дополнительные пространства для сопутствующей инфраструктуры: магазинов, точек питания, переговорных, а также автопарковок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Рублево-Архангельском построят офисы, а также жилую и социальную инфраструктуру.

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