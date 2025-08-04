Благоустройство территории ГКБ имени Буянова стартовало на юге Москвы

"Основная задача — создать функциональную и комфортную среду для пациентов, медперсонала и посетителей, грамотно организовать пространство и маршруты. В рамках проекта обустроим зоны отдыха, на финальном этапе проведем озеленение, — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что обновят главный корпус больницы — заменят окна, установят навесной вентилируемый фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации и приведут в порядок часть помещений первого, второго и 12 этажей.
Организуем зоны отдыха для персонала, пациентов и посетителей. В зависимости от размера пространства подберем соответствующий набор малых архитектурных форм — перголы, навесы, беседки, стульчики и скамьи со столиками. Кроме того, в ходе работ разделим пешеходные и транспортные потоки, чтобы каждому участнику движения было комфортно передвигаться по территории больницы. Пешеходные зоны и места отдыха замостим плиткой, на проезжей части уложим новый асфальт", — рассказал Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что запланирован ремонт ограждения, установленного по периметру больницы. Там, где требуется, отремонтируют цоколь и облицуют его гранитной плиткой, оштукатурят и покрасят ограждение, приведут в порядок металлические элементы и заново обустроят парапетные отливы.