Благоустройство территории ГКБ имени Буянова стартовало на юге Москвы

Организуем зоны отдыха для персонала, пациентов и посетителей. В зависимости от размера пространства подберем соответствующий набор малых архитектурных форм — перголы, навесы, беседки, стульчики и скамьи со столиками. Кроме того, в ходе работ разделим пешеходные и транспортные потоки, чтобы каждому участнику движения было комфортно передвигаться по территории больницы. Пешеходные зоны и места отдыха замостим плиткой, на проезжей части уложим новый асфальт", — рассказал Петр Бирюков.