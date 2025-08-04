Ушла из жизни актриса из «Радио Цинциннати» Лони Андерсон

Артистка четырежды состояла в браке. Первый брачный союз с Брюсом Хоссильбергом был заключен в 1964 году. Спустя два года их отношения завершились. Второй брак Лони, с Россом Бикеллом, продолжался восемь лет. На съемочной площадке фильма «Гонщик Строкер» Андерсон познакомилась с актером Бертом Рейнолдсом, за которого вышла замуж в 1988 году. Супруги развелись в 1993-м. В 2008 году звезда экрана вступила в брак с музыкантом Бобом Фликом.