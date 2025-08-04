Ушла из жизни актриса из «Радио Цинциннати» Лони Андерсон

Легендарная американская актриса Лони Андерсон ушла из жизни в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. О кончине звезды экрана проинформировала публицист Шерил Джей Каган. Сведения о смерти Лони подтвердили члены ее семьи.
Андерсон, воплотившая на экране образ проницательной секретарши Дженнифер Марлоу в ситкоме «Радио Цинциннати» скончалась в воскресенье, уточнила Каган изданию Hollywood Reporter.
В данном проекте актриса предстала в амплуа привлекательной блондинки, неизменно появлявшейся в туфлях на шпильках. За эту роль она была трижды номинирована на «Золотой глобус» и дважды — на премию «Эмми».
Лони Андерсон появилась на свет 5 августа 1945 года в Сент-Поле (штат Миннесота). Широкую известность ей принесли колоритные комедийные персонажи блондинок, созданные в кино и на телевидении. Ее первая работа в кино состоялась в ленте «Невада Смит» (1966) со Стивом Маккуином в главной роли.
Андерсон исполнила главную роль в мелодраме «Тайная жизнь моей матери» (1984). Лони участвовала в создании более 60 кинокартин и телепроектов, среди наиболее знаменитых — «Лодка любви», «Одинокий парень», «Сабрина — маленькая ведьма», «Папочка».
Артистка четырежды состояла в браке. Первый брачный союз с Брюсом Хоссильбергом был заключен в 1964 году. Спустя два года их отношения завершились. Второй брак Лони, с Россом Бикеллом, продолжался восемь лет. На съемочной площадке фильма «Гонщик Строкер» Андерсон познакомилась с актером Бертом Рейнолдсом, за которого вышла замуж в 1988 году. Супруги развелись в 1993-м. В 2008 году звезда экрана вступила в брак с музыкантом Бобом Фликом.
Лони воспитала двоих детей: дочь Дейдру Хоффман от союза с Хоссильбергом и приемного сына Куинтона Андерсона Рейнольдса от третьего супруга. В 1995 году Андерсон опубликовала автобиографию «Моя жизнь на высоких каблуках», повествующую о становлении женщины, преодолевающей жизненные испытания.
Читайте также: Ушел из жизни автор знаменитого фото Че Гевары Родриго Мойя.