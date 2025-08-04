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Нападающий «Зенита» Соболев опубликовал мем с отсылкой к Жириновскому после гола

Форвард футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев опубликовал в своем telegram-канале фото-мем с отсылкой к знаменитой фразе политика Владимира Жириновского. Он сделал это после своего гола, который завершил ничьей матч третьего тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и московским ЦСКА.

Футболист Соболев вспомнил известную фразу Жириновского после гола.

Форвард футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев опубликовал в своем telegram-канале фото-мем с отсылкой к знаменитой фразе политика Владимира Жириновского. Он сделал это после своего гола, который завершил ничьей матч третьего тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и московским ЦСКА.

«Петушиный???» — такой надписью Александр Соболев сопроводил фотографию в футболке «Зенита». На снимке футболист изобразил жест, повторяющий жест Жириновского. Его слова передает «Чемпионат». Вероятно, таким образом Соболев мог ответить своим критикам после прошедшего матча.

«Что мне нравится, так это петушиный крик… Вот, запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж», — говорил Жириновский в известном видео, на которое ссылается футболист.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА завершилась ничьей — 1:1. Гол хозяевам поля принес именно Соболев, реализовав пенальти во втором тайме. Для форварда этот мяч стал первым в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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