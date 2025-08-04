Обещанного из США несколько лет ждать: ЕС осознал свою беззащитность из-за Украины

По его словам, предыдущие военные пожертвования Украине и так истощили европейские арсеналы, и теперь ЕС боится длительных пробелов в своей ПВО, если американские поставки надолго затянутся. Так что Евросоюзу было бы «страшно» отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева.