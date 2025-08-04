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Обещанного из США несколько лет ждать: ЕС осознал свою беззащитность из-за Украины

Euractiv: ЕС испугался бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Украине.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза боятся надолго остаться без ПВО в своей обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине. Об этом со ссылкой на европейского дипломата сообщает Euractiv.

По его словам, предыдущие военные пожертвования Украине и так истощили европейские арсеналы, и теперь ЕС боится длительных пробелов в своей ПВО, если американские поставки надолго затянутся. Так что Евросоюзу было бы «страшно» отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева.

По оценкам натовских военных новые Patriot из США могут поступить в Европу в течение семи лет, другой источник заявил, что поставки займут «несколько» лет.

Ранее сообщалось, что ФРГ поставит киевскому режиму две системы противовоздушной обороны ЗРК Patriot в рамках соглашения с США. По словам руководителя ведомства Бориса Писториуса, взамен Берлин после заключения сделки с Вашингтоном получит новейшие системы.

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