Страны Евросоюза боятся надолго остаться без ПВО в своей обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине. Об этом со ссылкой на европейского дипломата сообщает Euractiv.
По его словам, предыдущие военные пожертвования Украине и так истощили европейские арсеналы, и теперь ЕС боится длительных пробелов в своей ПВО, если американские поставки надолго затянутся. Так что Евросоюзу было бы «страшно» отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева.
По оценкам натовских военных новые Patriot из США могут поступить в Европу в течение семи лет, другой источник заявил, что поставки займут «несколько» лет.
Ранее сообщалось, что ФРГ поставит киевскому режиму две системы противовоздушной обороны ЗРК Patriot в рамках соглашения с США. По словам руководителя ведомства Бориса Писториуса, взамен Берлин после заключения сделки с Вашингтоном получит новейшие системы.