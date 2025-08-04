Крымский мост: почти 2000 авто ждут проезда

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1820 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов», — говорится в сообщении по состоянию на 9 утра понедельника.
На выезд из Крыма также начала расти очередь, сейчас проезда в Керчи ждут 146 машин.
Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
На Крымском мосту самые загруженные дни для проезда в Крым — с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.