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Крымский мост: почти 2000 авто ждут проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Крымский мост замер в пробках, почти 2000 авто ждут проезда с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1820 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов», — говорится в сообщении по состоянию на 9 утра понедельника.

На выезд из Крыма также начала расти очередь, сейчас проезда в Керчи ждут 146 машин.

Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

На Крымском мосту самые загруженные дни для проезда в Крым — с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.