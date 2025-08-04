Ефимов: к 2030 году в Москве построят почти 60 деловых центров

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о планах по строительству офисов, жилой и социальной инфраструктуры в Рублево-Архангельском. В нем появится «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера. Это будет крупнейший кампус в России, рассчитанный на тысячу учеников. Кампус займёт современное здание площадью более 40 тысяч квадратных метров. В нем будет атриум, эксплуатируемая зеленая кровля и вантовый стеклянный фасад. Пространство спроектировано так, чтобы его можно было использовать для разных целей.