Ефимов: к 2030 году в Москве построят почти 60 деловых центров

В десяти административных округах Москвы девелоперы строят 58 бизнес-центров, все проекты планируется завершить к 2030 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«К 2030 году в Москве планируют построить 58 новых объектов деловой инфраструктуры общей площадью около 3,3 миллиона квадратных метров. Бизнес-центры появятся в 33 районах 10 административных округов Москвы. Больше всего деловых объектов — 13 — строится на западе столицы. 12 офисных центров возводят в Северном административном округе, еще 10 — в Центральном. Благодаря реализации этих проектов в столице появятся дополнительные рабочие места», — рассказал Ефимов.
Объекты возводятся в рамках развития деловой инфраструктуры в различных районах Москвы, таких как Хорошёво-Мнёвники, Якиманка, Лефортово, Замоскворечье, Марьина Роща, Ясенево, Коммунарка и Кунцево.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский пояснил, что девелоперы реализуют проекты разного масштаба. Например, на 3-й Хорошевской улице строится деловой центр площадью около 135 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух 34-этажных башен, соединенных стилобатом, и двухэтажного корпуса.
На Молдавской улице в Кунцеве возводится офисный комплекс площадью более 36 тысяч квадратных метров, состоящий из двух корпусов высотой в семь и девять этажей.
На улице Алексея Свиридова также появится бизнес-центр, состоящий из двух зданий. Общая площадь комплекса составит более 21 тысячи квадратных метров.
В новых объектах, помимо офисных помещений, предусмотрены дополнительные пространства для сопутствующей инфраструктуры, включая магазины, кафе, переговорные и автостоянки.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о планах по строительству офисов, жилой и социальной инфраструктуры в Рублево-Архангельском. В нем появится «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера. Это будет крупнейший кампус в России, рассчитанный на тысячу учеников. Кампус займёт современное здание площадью более 40 тысяч квадратных метров. В нем будет атриум, эксплуатируемая зеленая кровля и вантовый стеклянный фасад. Пространство спроектировано так, чтобы его можно было использовать для разных целей.
Кампус будет работать круглосуточно, без выходных и праздников. В районе СберСити уже построен первый жилой квартал. Всего планируется построить около 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая офисные и жилые кварталы, поликлиники, детские сады и школы. В «Школе 21» можно будет пройти путь от начинающего специалиста в сфере цифровых технологий до профессионала в востребованной профессии.