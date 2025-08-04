В Казани временно изменятся маршруты троллейбусов № 5, 9 и 12

Сегодня в Казани изменилось движение троллейбусов № 5, 9 и 12. Причиной стали ремонтные работы по улице Сахарова, 6.
Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», троллейбусы проследуют по улицам Фучика, Закиева, далее по улице Глушко до ул. Вагапова. Затем транспорт будет проезжать по улице Вагапова до улицы Сахарова и повернет на ул. Хайдара Бигичева, далее по маршруту.
Ранее сообщалось, что по ряду улиц Казани 9 и 10 августа ограничат движение транспорта. Это связано с подготовкой и проведением чемпионата России по легкой атлетике «Ночная Казань». Под ограничение также попадают парковки.