В Казани временно изменятся маршруты троллейбусов № 5, 9 и 12

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», троллейбусы проследуют по улицам Фучика, Закиева, далее по улице Глушко до ул. Вагапова. Затем транспорт будет проезжать по улице Вагапова до улицы Сахарова и повернет на ул. Хайдара Бигичева, далее по маршруту.