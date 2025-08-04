Настоятеля Шаолиня отстранили от должности за воровство и тайные романы

Настоятеля буддийского Шаолиньского монастыря Ши Юн Синя отстранили от должности и лишили сана после обвинений в воровстве, романах с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей.
Сообщается, что Юн Синь занимал пост главы Шаолиня более 25 лет. За время руководства он зарегистрировал название монастыря как товарный знак, запустил официальный сайт, добился сноса соседней деревни для включения монастыря в список всемирного наследия ЮНЕСКО, ввел плату за вход и использование благовоний.
Общественное внимание привлекали знаки его благосостояния: в 2006 году он принял в подарок внедорожник стоимостью около миллиона юаней, а в 2009 году появился на публике в одежде, оцениваемой в 160 тысяч юаней.
В 2015 году началось первое официальное расследование после обвинений от бывшего ученика, касающихся внебрачных связей и присвоения средств монастыря. В 2017 году правоохранительные органы сообщили об отсутствии достаточных доказательств.
Новые трудности возникли после несанкционированного визита Юн Синя в Ватикан и встречи с Папой Франциском. Вскоре его сменил Ши Инь Лэ, отменивший платные услуги и открывший доступ к историческим материалам монастыря. Власти пообещали опубликовать данные о возможных правонарушениях Юн Синя после завершения расследования, передает Lenta.ru.
Ранее старшего буддийского монаха округа Ронпхибун в Таиланде застали в ванной храма с голой женщиной. В Сети распространились кадры, на которых высокопоставленный религиозный чиновник округа купается с неизвестной женщиной. Уточняется, что дама мыла священника.