Собянин: диплом колледжа Москвы гарантирует хорошие перспективы в профессии

Градоначальник обратил внимание на то, что среди партнеров колледжей числятся такие предприятия, как Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (единственное в России предприятие, разрабатывающее системы управления для ракетно-космической техники), компания «“Аэроприбор-Восход” (более 80 лет создающая оборудование для авиационной и ракетно-космической техники), Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева (производящее аппаратуру для топливных и гидравлических систем авиатехники) и другие.