Собянин: диплом колледжа Москвы гарантирует хорошие перспективы в профессии

Власти Москвы сделали модернизацию колледжей одним из главных проектов в сфере образования, сейчас диплом выпускника столичного колледжа гарантирует хорошие перспективы в профессии, рассказал глава города Сергей Собянин.
Мэр опубликовал в своем личном блоге пост, посвященный подготовке специалистов со средним профобразованием для электронной промышленности. В частности, он отметил, что в новом учебном году профессиям, связанным с электроникой, в колледжах Москвы будут обучаться более 2,6 тысячи человек.
«Больше 70% учебного времени студенты посвящают практике — в мастерских, лабораториях и на предприятиях-партнерах. Благодаря этому две трети из них начинают работать уже во время учебы, а 95% выпускников трудоустраиваются по специальности», — подчеркнул Собянин.
Градоначальник обратил внимание на то, что среди партнеров колледжей числятся такие предприятия, как Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (единственное в России предприятие, разрабатывающее системы управления для ракетно-космической техники), компания «“Аэроприбор-Восход” (более 80 лет создающая оборудование для авиационной и ракетно-космической техники), Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева (производящее аппаратуру для топливных и гидравлических систем авиатехники) и другие.
Ранее Собянин отмечал, что программу столичных колледжей скорректировали под запросы рынка труда.