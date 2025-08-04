Овечкин стал лидером рейтинга по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

В апреле российский форвард установил новый рекорд по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. В игре против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил свою 895-ю шайбу, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. На сегодняшний день в активе нападающего 1 623 очка (897 голов и 726 результативных передач). В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли.