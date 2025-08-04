Овечкин стал лидером рейтинга по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему размеру доходов за всю профессиональную карьеру. Об этом сообщает портал Sportrac.
39-летний нападающий заработал 161,72 млн долларов. Следом за ним в рейтинге расположился форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби ($155,89 млн). Третью позицию занимает еще один российский нападающий Евгений Малкин с доходом $146,87 миллиона.
Прогнозируется, что к окончанию контракта Овечкина с «Вашингтоном» общая сумма его заработка увеличится до $171,22 миллиона.
В апреле российский форвард установил новый рекорд по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. В игре против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил свою 895-ю шайбу, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. На сегодняшний день в активе нападающего 1 623 очка (897 голов и 726 результативных передач). В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Овечкин одним из первых войдет в Зал славы после завершения карьеры.